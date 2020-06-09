توقعات بوصول أعداد وفيات كورونا إلى 145 ألفا حتى أغسطس في الولايات المتحدة

رجح باحثون من جامعة واشنطن الاثنين، أن أكثر من 145 ألف شخص قد يموتون بسبب "كوفيد – 19" في الولايات المتحدة حتى شهر أغسطس المقبل.

وتشير الأرقام المعلنة مؤخرا أن الباحثين في الجامعة رفعوا حصيلتهم المتوقعة السابقة لضحايا الفيروس بأكثر من 5 آلاف حالة في غضون أيام، بسبب ارتفاع أعداد الوفيات اليومي والتحضير للتخفيف في الإجراءات الوقائية من الفيروس في البلاد.

وأظهر إحصاء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز الـ400 ألف حالة، بينما وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و87315.

وحسب بيانات الجامعة، ارتفع عدد الإصابات خلال اليوم الماضي بواقع 126,3 ألف حالة، لتصبح الحصيلة 6 ملايين و896179.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1,92 مليون، وفي البرازيل 672 ألفا، وفي روسيا 458 ألفا، وفي بريطانيا 286 ألفا، بينما تخطت الهند مع 246 ألف حالة إسبانيا لتستقر في المركز الخامس بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.

المصدر: "رويترز + وكالات"