الولايات المتحدة تُسجل 474 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 17,919 إصابة مؤكدة و 474 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,938,823 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 110,375 حالة وفاة.