الرئاسة اليمنية تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا
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"الرئاسة اليمنية" تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا

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العرب اليوم - "الرئاسة اليمنية" تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا

الرئيس عبدربه منصور هادي
القاهرة - العرب اليوم

أكد مدير المكتب الرئاسي اليمني، عبدالله النعيمي، أن الرئيس عبدربه منصور هادي يجري فحوصات طبية اعتيادية، نافيا صحة ما وصفها بـ"الأكاذيب" التي تتردد عن تدهور صحة الرئيس.

وكتب العليمي في تغريدات على حسابه في تويتر منها: "فخامة رئيس الجمهورية يجري فحوصات اعتيادية استكمالا لفحوصات شهر سبتمبر، وفخامته بصحة جيدة ويتابع بصورة يومية جميع أعمال الدولة وجبهات القتال، ولا صحة مطلقا للأكاذيب التي ترددها بعض الأطراف التي تعتاش على الأخبار الزائفة".

وأضاف: "كما يتابع.. أولا بأول الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة وهي تخوض معركة تحرير مدينة الحديدة، وهو حريص كل الحرص على تجنيب المدنيين مخاطر المواجهات ويوجه بذلك".

وقد تناقل نشطاء وإعلاميون على شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور الوضع الصحي لهادي في الولايات المتحدة والتي غادر إليها منذ أسابيع.

وظهر هادي إعلاميا آخر مرة خلال بث تلفزيوني في 13 أكتوبر الماضي، في مناسبة الذكرى الـ55 لاندلاع ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني.

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الرئاسة اليمنية تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا الرئاسة اليمنية تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا



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الرئاسة اليمنية تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا الرئاسة اليمنية تؤكد هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب مطلقا



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