الأمن الإندونيسي يطلق قنابل الغاز لتفريق احتجاجات طلابية في جاكرتا

قال شاهد من رويترز إن الشرطة الإندونيسية أطلقت الغاز المسيل للدموع ونشرت خراطيم المياه، الاثنين، خلال احتجاج للطلاب في العاصمة جاكرتا. وكان الطلاب ساروا إلى مبنى البرلمان للاحتجاج على ارتفاع أسعار زيت الطهي، وذلك بعد تكهنات بأن الرئيس جوكو ويدودو يعتزم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024 وتمديد فترة ولايته.