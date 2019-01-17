خرج أكثر من 2000 شخص بينهم عشرات من مقاتلي تنظيم داعش من المعقل الأخير للتنظيم شرقي سورية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركيا هجوما أخيرا على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وقامت بتأمين حافلات لإجلاء المدنيين والمقاتلين المحاصرين في الداخل.وقال المرصد السوري "بالإجمال خرج 2,200 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة، بينهم 180 مقاتلا من تنظيم داعش ".

وأضاف أن حوالى 1,100 شخص "معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 80 عنصرا من تنظيم داعش" خرجوا في موكب سيارات وحافلات ظهر الأربعاء.وأشار إلى أن الموكب توجه إلى مخيمات تديرها قوات سورية الديموقراطية.

وشنت قوات سورية الديموقراطية مدعومة بغارات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجوما في سبتمبر لإخراج عناصر التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها.وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن نحو 25 ألف شخص بالإجمال هربوا من القتال في الأشهر الستة الأخيرة، في الوقت الذي يستميت فيه المتطرفون في الدفاع عن معاقلهم.