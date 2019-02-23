ترامب يرشح كيلي كرافت خلفا لنيكي هايلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح السفيرة الاميركية في كندا كيلي نايت كرافت لتكون سفيرة واشنطن الجديدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي.

وقال ترامب في تغريدة "كيلي قامت بعمل رائع في تمثيل بلادنا، ولا يوجد أدنى شك عندي انه في ظل قيادتها سيتم تمثيل بلادنا على أعلى مستوى".

وجاء ترشيح نايت بعد اسبوع على سحب التداول بخيار ترامب السابق لمذيعة فوكس نيوز السابقة والمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت.

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن نويرت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في نوفمبر الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية أكتوبر.

وذكر موقع "بلومبرغ" أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديا، عى اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.

وكانت نيكي هيلي أعلنت في أكتوبر أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرا.