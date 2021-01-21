علق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حساب السفارة الصينية بواشنطن "لانتهاك قواعد الموقع" بعد نشرها تغريدة حول سياسات بكين تجاه الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ.وقال متحدث باسم "تويتر" إن الموقع يحظر شتى أنواع التمييز ضد الناس على أساس ديني أو عرقي أو قومي وبناء على مكان إقامتهم أو أعمارهم أو خصوصياتهم.وقالت السفارة في تغريدتها التي حجبها "تويتر" إن نساء الأيغور "لم يعدن ماكينات للإنجاب".ولم تعلق السفارة على خطوة "تويتر"، لكن وسائل الإعلام الصينية وصفت قرار "تويتر" بـ"المنافق".