نفت وزارة الخارجية الأردنية أنباء وفاة "اليوتيوبر" أحمد الخليلي في مصر، مشيرة إلى أنه اتصل بذويه وهو بخير. وقالت الوزارة في بيان لها: "وردت معلومات لمركز عمليات الوزارة من ذوي السيد أحمد الخليلي بأنه اتصل بهم وهو بخير". وكان مركز العمليات في الوزارة قد تلقى اتصالات من أقرباء ومعارف ناشط أردني على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه توفي في جمهورية مصر العربية. وتتابع الوزارة هذه الأنباء من خلال السفارة الأردنية في القاهرة والتي بدورها تتواصل مع الجهات المصرية الرسمية للتأكد من حقيقة هذه الأنباء والوقوف على التفاصيل.