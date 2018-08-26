بلدية السودة بعسير تضبط 700 كيلوجرام من العسل المغشوش فى السعودية

اسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية السودة الفرعية التابعة لأمانة عسير خلال إجازة عيد الأضحى المبارك الحالي عن ضبط قرابة 700 كجم من العسل المغشوش ومجهول المصدر.
وأوضحت أمانة عسير عبر بيان أصدره اليوم المركز الإعلامي، أن تكثيف الحملات الرقابية خلال إجازة عيد الأضحى أسفر حتى الآن عن ضبط الكثير من العسل المغشوش الذي يُباع على امتداد طريق السودة السياحي، وإتلاف الكميات المضبوطة ، مشيرة إلى أن الغش يأتي من كون العسل يباع على أنه عسل محلي وهو مجهول المصدر ولا تنطبق عليه صفات العسل الطبيعي الذي تميزت به منطقة عسير .
وحذرت الأمانة المواطنين والمقيمين من شراء العسل من الباعة المتجولين لكونه مجهول المصدر وعرضه لأشعة الشمس وعوامل الطقس بالإضافة إلى حفظه بطرق مخالفة ، بالإضافة إلى كون هذا العسل لا يحمل أي (دمغة) أو دلالة تجارية.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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