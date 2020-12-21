متشددون في تونس يقطعون رأس راع قرب حدود الجزائر

قالت مصادر أمنية وسكان إن مسلحين متشددين اختطفوا راعيا شابا في جبال تونس قريبا من الحدود مع الجزائر وقطعوا رأسه. وذكرت المصادر أن قوات الأمن عثرت على جثة الشاب عقبة ذويبي بعد اختطافه. وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن هذا الفعل لن يمر دون عقاب. وتقوم القوات التونسية بعمليات في سلسلة جبال القصرين وجبل سلوم لطرد مسلحي تنظيم ما يسمى بـ أجناد الخلافة المتحالف مع تنظيم داعش. ويحتمي مسلحون متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش لسنوات بهذه المنطقة الجبلية الوعرة الممتدة بطول الحدود مع الجزائر، ويشتبكون أحيانا مع قوات الأمن المتواجدة هناك، لكن السلطات تعتبر تهديدهم تحت السيطرة.