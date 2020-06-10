بنين تحصي 305 إصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة في بنين بنجامين هونكباتين اليوم، أن بلاده أحصت 305 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 07 إصابات جديدة مؤكدة.

وأضاف الوزير، أن حالات التعافي من هذا المرض وصلت إلى 188 حالة، مقابل 4 وفيات.