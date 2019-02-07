تسلمت قطر، اليوم الأربعاء، أول دفعة من مقاتلات "رافال" الفرنسية، وذلك تنفيذا لصفقة مع شركة "داسو" الفرنسية لصناعة الطائرات.

وذكرت صحيفة "كويت نيوز" أن الدوحة كانت قد اشترت بموجب الصفقة 36 طائرة مماثلة، وأقيم حفل التسليم في ميرينياك حيث يتم تصنيع هذه المقاتلات.

ونشر الحساب الرسمي لشركة "داسو" عبر "تويتر"، صورة علق عليها "اليوم تسليم الدفعة الأولى من رافال إلى قطر، مع تسليم رافال لقطر، يتم كتابة صفحة جديدة في تاريخنا المشترك".