وزير الدفاع الأميركي يقول إنه سيتحدث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك
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وزير الدفاع الأميركي يقول إنه سيتحدث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك

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العرب اليوم - وزير الدفاع الأميركي يقول إنه سيتحدث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر
واشنطن - العرب اليوم

وزير الدفاع الأميركي يقول إنه سيتحدث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك

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وزير الدفاع الأميركي يقول إنه سيتحدث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك وزير الدفاع الأميركي يقول إنه سيتحدث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقف على مدى جديته في تصريحاته المتعلقة بإغلاق قاعدة إنجرليك



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