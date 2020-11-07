الناشطة السويدية غريتا تونبرغ توجه تغريدة لترامب
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الناشطة السويدية غريتا تونبرغ توجه تغريدة لترامب

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العرب اليوم - الناشطة السويدية غريتا تونبرغ توجه تغريدة لترامب

غريتا تونبرغ
واشنطن_العرب اليوم

في تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وجهت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ دعت بتغريدتها الرئيس الأميركي ترامب إلى حل مشكلة إدارة انفعالاته، وذلك عقب تغريدة كان قد أطلقها "بوقف العد في الانتخابات"، وكتبت تونبرغ على "تويتر" قائلة:"سخيف جدا. يجب أن يعمل دونالد على حل مشكلة إدارة انفعالاته والتهدئة من روعه، وبعدها يجب أن يذهب لحضور فيلم قديم مع صديق جيد! اهدأ دونالد، اهدأ!"وفي وقت سابق دعت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ الأمريكيين إلى انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن. وكتبت المراهقة البالغة من العمر 17 عاما على "تويتر":

"أنا لا أتدخل أبدا في سياسة الأحزاب. لكن الانتخابات الأميركية المقبلة أبعد من كل ذلك".وأضافت "من وجهة نظر مرتبطة بالمناخ، هذا بعيد كل البعد عن أن يكون كافيا وقد دافع كثر من بينكم عن مرشحين آخرين. لكن أخيرا.. تعلمون... نظموا أنفسكم وادفعوا الجميع إلى التصويت لبايدن!".ووفق "ساينتفيك أميركان" غالبا ما يعبر دونالد ترامب عن مواقف مشككة بالتغير المناخي. وقال في منتصف أيلول/سبتمبر "سينتهي الأمر بأن يعود البرد" بشأن موضوع التغير المناخي، فيما كانت الحرائق الهائلة تلتهم كاليفورنيا. وكان بايدن قد اتهم الرئيس حينها بأنه يقوم بـ"إحراق المناخ".من جهته، أثنى بايدن على غريتا تونبرغ أكثر من مرة. ورحب في نيسان/ أبريل الماضي بنشاطها، مؤكدا أنه على استعداد لسماع تطلعات الشباب بشأن البيئة. ودعت مجلة "ساينتفيك أميركان" العلمية أيضاً الشهر الماضي إلى التصويت للمرشح الديمقراطي في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهي للمرة الأولى منذ نحو قرنين التي تساند فيها المجلة حزباً دون الآخر، منددة برفض ترامب للعلم و"نكرانه" للتغير المناخي.

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الناشطة السويدية غريتا تونبرغ توجه تغريدة لترامب الناشطة السويدية غريتا تونبرغ توجه تغريدة لترامب



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