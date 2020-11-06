ترامب يعلن مواصلة المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في الحكومة
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ترامب يعلن مواصلة المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في الحكومة

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العرب اليوم - ترامب يعلن مواصلة المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في الحكومة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن _ العرب اليوم

ترامب يعلن مواصلة المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في الحكومة

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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ترامب يعلن مواصلة المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في الحكومة ترامب يعلن مواصلة المعركة من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في الحكومة



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