ضمن الديمقراطيون، الأربعاء، السيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوز جون أوسوف بالمقعد الثاني في ولاية جورجيا متغلّباً على الجمهوري ديفيد بردو، على ما ذكرت محطات "آيه بي سي" وسي بي إس" و "إن بي سي" التلفزيونية.ويضمن هذا الفوز الجديد بعد فوز الديمقراطي رافييل وارنوك بالمقعد الأول، والغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، للرئيس المنتخب جو بايدن كل مستلزمات السلطة لتطبيق برنامجه. وسيتمتّع الديمقراطيون بـ50 مقعداً في مجلس الشيوخ وهو العدد نفسه العائد للجمهوريين، لكنّ الدستور ينصّ على أن نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس ستكون لها الكلمة الفصل عند التصويت لتميل الدفة لصالح الديمقراطيين وستساعد السيطرة الديمقراطية على المجلس والسلطة الرئيس المنتخب جو بايدن في تحقيق أهدافه السياسية بأريحية كبيرة.

وفاز جون أوسوف (33 عاما) بالمعقد الثاني في مجلس الشيوخ لولاية جورجيا متقدّماً بحوالي 25 ألف صوت أي بفارق 0.56 بالمئة بعد فرز 98 بالمئة من البطاقات على ما ذكرت "إن بي سي" و"آيه بي سي".وفي وقت سابق، وقبل اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مقر الكونغرس، أعلن جو بايدن أنه اتصل بجون أوسوف والقس رافييل وارنوك لتهنئتهما وللإشادة بناخبي جورجيا الذين "مرّروا رسالة مدوية" برأيه. وتقرر إعادة انتخاب عضوي مجلس الشيوخ عن الولاية، بعدما لم يحصل مرشحو الحزبين الديمقراطية والجمهوري على نسبة الحسم في انتخابات نوفمبر الماضي.