أظهرت الاستطلاعات فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" من الفاشيين الجدد بقيادة جيورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا، وذلك في حدث غير مسبوق منذ عام 1945.لا ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت أمام مراكز الاقتراع، حصل حزب "فراتيلي ديتاليا" على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات،لا ومن المتوقع أن يحصل حليفاه "الرابطة اليمينية" وحزب "فورزا إيطاليا" على أغلبية كبيرة في مجلسي البرلمان.