الجزائر تقدم مساعدات فورية للشعب اللبناني

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم بإرسال مساعدات فورية للشعب اللبناني إثر انفجار مرفأ بيروت وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون أمر بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني, مشيرا إلى أن أربع طائرات جزائرية ستقلع خلال الساعات القليلة القادمة نحو مطار بيروت باتجاه العاصمة بيروت لنشر طواقم من الأطباء والجراحين ورجال الدفاع المدني وتحتوي المساعدات شحنة من المواد الطبية والصيدلانية، والمواد الغذائية، والخيم والأغطية وغيرها. كما ستُبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار.