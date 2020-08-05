أكّد محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، مروان عبود، أن الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ، الثلاثاء، شرّد نحو 300 ألف من سكانها، مقدرا حجم الخسائر المادية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.وأضاف مروان عبود: "أعتقد بأن هناك بين 250 و300 ألف شخص أصبحوا من دون منازل.. منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، كما أوضح أن نصف مساحة العاصمة اللبنانية تضررت من الانفجار الضخم الذي خلف أكثر من 100 قتيل ونحو 4 آلاف جريح، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقدّر محافظ بيروت كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الكارثة، بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في انتظار أن يصدر المهندسون والخبراء التقارير النهائية، وتابع: "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".وأعلنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، العاصمة "مدينة منكوبة"، عقب انفجارين وقعا في مرفأ بيروت، أحدهما كان هائلا جدا، لتتصاعد فوق الموقع سحابة كبيرة على شكل الفطر (المشروم).وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل.