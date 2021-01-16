ماكرون يرفض نقل رفات رامبو إلى مقبرة العظماء
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ماكرون يرفض نقل رفات رامبو إلى مقبرة العظماء

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العرب اليوم - ماكرون يرفض نقل رفات رامبو إلى مقبرة العظماء

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس - العرب اليوم

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة نقل رفات آرثر رامبو إلى مقبرة العظماء في باريس، محترما معارضة عائلة الشاعر الراحل رغم عريضة أيدت مطلب النقل.وكتب ماكرون لمحامي الأسرة في رسالة: "لن يتم نقل رفات آرثر رامبو من مقبرة عائلة شارلفيل ميزيير".وأضاف: الدفن في البانتيون يهدف إلى تكريم شخصيات أسهمت التزاماتها في التعبير عن قيم الجمهورية.. لا أرغب في السير بعكس إرادة عائلة الراحل.وتابع: "رامبو سيبقى مدفونا إلى جانب عائلته في مقبرة شارلفيل ميزيير، مسقط رأسه وآخر مكان أقام فيه"، واصفا إياه بأنه "شخصية رئيسية في الأدب الفرنسي، وشاعر مهم جدا، وصاحب روح متمردة، واسمه جزء مستمر في تاريخ فرنسا".وأيدت وزيرة الثقافة روزلين باشلو في وقت سابق عريضة تطالب بنقل رفاة الشاعر إلى مقبرة العظماء وقعها وزراء ثقافة سابقون، وشخصيات أخرى.من جهته أشاد رئيس جمعية "أصدقاء رامبو" آلان تورنو بقرار ماكرون.

 

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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ماكرون يرفض نقل رفات رامبو إلى مقبرة العظماء ماكرون يرفض نقل رفات رامبو إلى مقبرة العظماء



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