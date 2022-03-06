كندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا

أوصت كندا رعاياها إلى تجنب السفر إلى روسيا، داعية الكنديين على الأراضي الروسية إلى مغادرتها وأوصت الخارجية الكندية "بتجنب السفر إلى روسيا بسبب آثار النزاع المسلح مع أوكرانيا، بما في ذلك التوافر المحدود للخطوط الجوية والقيود المفروضة على المعاملات المالية" وكتبت: "إذا كنتم في روسيا، فيجب عليكم المغادرة في الوقت الذي لا تزال فيه هذه الإمكانية متاحة".