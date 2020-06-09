الأمن الجزائري يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ومهاجرين غير شرعيين

أوقفت قوات الأمن الجزائرية بمحافظة برج بوعريريج اليوم عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها أوقفت بكل من وهران وتلمسان 7 مهربين فيما أوقفت 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وعين قزام.