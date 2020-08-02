حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض

تداول رواد مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو لحريق هائل في العاصمة الرياض.

وقال رواد التواصل إن حريقا مروعا اندلع في أحد المستودعات جنوبي الرياض.

وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد ألسنة اللهب والدخان، وتواجد فرق الدفاع المدني والعمل على إخماد الحريق.

بينما لم يخرج تعليق رسمي بعد بشأن الحريق، ولا يزال من غير المعروف السبب وراء اندلاع الحريق.