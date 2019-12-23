انقطاع الكهرباء في مطار الكويت الدولي إثر حريق في محطة تحويل رئيسية

قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إن حريقا اندلع في محطة تحويل رئيسية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعد المناطق في العاصمة منها مطار الكويت الدولي. ونشرت وزارة الكهرباء والماء الكويتية تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر قالت فيها، "اندلاع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية "AW"، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية، العاصمة، العمرية، الرابية، العارضية، جليب الشيوخ، الشيوخ الصناعية، الجيون، إشبيلية، الرحاب". وأضافت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، في تغريدة أخرى أن "فرق الطوارئ تتواجد في الموقع حاليا وجارٍ عمل اللازم وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انقطاع التيار الكهربائي في مطار الكويت الدولي". وأظهرت مقطاع فيديو أخرى متداولة على ممواقع التواصل الاجتماعي الحريق الذي أشارت إليه وزارة الكهرباء والماء الكويتية. وفي تغريدة أخرى قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، إن التيار الكهربائي عاد إلى كل من: مطار الكويت الدولي، الرحاب، أشبيلية، العارضية الجنوبية". مؤكدة أن فرق الإنقاذ تعمل على قدم وساق من أجل عودة التيار الكهربائي إلى باقي المناطق.