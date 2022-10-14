واشنطن تحث كافة الأطراف في العراق على نبذ العنف

رحبت الولايات المتحدة بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا للعراق، ودعت كافة الأطراف العراقية إلى نبذ العنف وتسوية الخلافات بطرق سلمية.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، تعليقا على انتخاب رشيد رئيسا للعراق وتكليفه محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، يوم الخميس، أنه "بينما يشكل القادة العراقيون حكومة جديدة، نشجعهم على أن يضعوا في الحسبان إرادة الشعب العراقي الذي صوت لصالح حكومة تستجيب لاحتياجاته". وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تحث كافة الأطراف على نبذ العنف وتسوية الخلافات سلميا من خلال العملية السياسية".

وأكدت واشنطن "التزامها بالشراكة مع شعب وحكومة العراق لتفعيل الكثير من أولوياتنا المشتركة. ونتطلع لمواصلة التعاون القوي بين بلدينا".