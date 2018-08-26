ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المدينة المنورة قبل المغادرة إلى بلدانهم

تستقبل المدينة المنورة ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان, فيما شرعت مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية في تنفيذ خطتها لموسم ما بعد الحج وتهيئة جميع الخدمات للعناية بحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية مشاهد من وصول الحجاج إلى أماكن سكنهم في المنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي بعد أدائهم فريضة الحج, تزامناً مع استكمال الجهات العاملة في الحج لكافة التجهيزات لمتابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم, بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية, ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة، وتشمل مختلف محاور الخدمة بدءاً باستقبال ضيوف الرحمن القادمين براً عبر طريق الهجرة السريع, وتهيئة النقاط الأمنية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على الجانب الأمني، وتسهيل وصول الحافلات إلى المنطقة المركزية ومناطق سكن الحجاج في وقت وجيز.
ويتركّز جزء كبير من عمل الجهات المعنية حالياً على تطبيق خطة المغادرة لموسم ما بعد الحج بشكل دقيق عبر المنفذ الجوي (مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي) الذي يشهد حركة مغادرة كثيفة للحجاج، وتسيير رحلات على مدار الساعة إلى مختلف دول العالم، تستمر حتى الـ 20 من محرم المقبل, والحرص على ضمان دقة مواعيد المغادرة واتخاذ كافة التدابير المصاحبة لمغادرة الحجاج مساكنهم عبر الحافلات، ووصولهم إلى المطار قبل وقت كافٍ لتسهيل إجراءات سفرهم جواً إلى بلدانهم, لضمان نجاح مرحلة التفويج في الموسم الثاني استمراراً لما تحقق من نجاح خلال الفترة الماضية من موسم الحج.
يذكر أن أكثر من 850 ألف حاج قدموا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, فيما يتواصل خلال الأيام المقبلة قدوم ضيوف الرحمن من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بعد أن يسّر الله لهم أداء شعائر الحج.
GMT 01:39 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسمفوض عام الأونروا يحذر من محاولات إخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين
GMT 01:36 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبلدية السودة بعسير تضبط 700 كيلوجرام من العسل المغشوش فى السعودية
GMT 01:32 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسمفتي الديار المصرية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
GMT 01:29 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالشرطة المصرية تحبط هجومًا إرهابيًا استهدف كمينًا في سيناء
GMT 01:25 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسقوات الإحتلال تعتقل أربعة من موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى
ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
أرسل تعليقك