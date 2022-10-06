أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلةَ الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا
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أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلةَ الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا

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العرب اليوم - أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلةَ الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا

منظمة التعاون الإسلامي
جدة - العرب اليوم

استقبلَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - اليوم بمقر الأمانة - وكيلةَ الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي. وبحثَ الاجتماعُ أوجهَ التعاون المشترك بين المنظمتين في المجالات الاجتماعية، وتمكين المرأة ، والشباب، والعلوم والتكنولوجيا، وشؤون فلسطين، والمجالات الاقتصادية، وذلك في إطار العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين. الجدير بالذكر أن الدكتورة دشتي عقدت - خلال زيارتها مقرَّ المنظمة- عدةَ لقاءات ثنائية مع الإدارات المعنية بالتعاون المشترك بين الجانبين، حيث اتفق الطرفان على وضع خطة عمل محددة لتنفيذ مذكرة التفاهم.

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أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلةَ الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي وكيلةَ الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا



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