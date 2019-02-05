قرار جديد من الرئيس السوداني بشأن الضرائب

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير توجيهًا جديدًا، بشأن الضرائب، وذلك تزامنًا مع الاحتجاجات المستمرة في بلاده.

وأكد الرئيس السوداني، حسب وكالة الأنباء السودانية أن "سياسة الحكومة في التمويل الأصغر تهدف للحد من الفقر وزيادة الإنتاج ووجه بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر وألا تزيد فائدة المرابحة عن 5%".

وتزامن قرار البشير مع احتجاجات تعم المدن السودانية اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.