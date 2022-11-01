الحكومة الليبية تعلن فتح المنافذ البرية المغلقة مع السودان

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة فتح المنافذ البرية المغلقة مع السودان، متعهداً بتوفير بنية تحتية لتحريك عجلة الاقتصاد بين البلدين. وقال الدبيبة خلال مشاركته في افتتاح منتدى اقتصادي نظمته الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة: إننا سنعمل على تطوير التعاون الاقتصادي مع كل دول الجوار، وعلى رأسها السودان. وأكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشدداً على أهمية عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، داعياً رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية لزيارة طرابلس.