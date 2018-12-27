قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان الأربعاء، إن استخبارات الشرطة الاتحادية اعتقلت 8 من قادة "داعش" في محافظة كركوك شمالي العراق.وأوضحت الوزارة في بيان أن استخبارات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك التابعتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذتا عملية نوعية من خلال متابعة مستمرة نتج عنها القبض على 8 من قادة تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن المعتقلين "هربوا من قضاء الحويجة إلى مركز وأطراف كركوك وهم مطلوبون بعدة قضايا إرهابية من قتل وتهجير واستهداف للقوات الأمنية"، منوها إلى أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق نجح في عملية إلقاء القبض عليهم".يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين الفينة والأخرى في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى عمليات ملاحقة وتتبع لمطلوبين للقضاء بتهم عدة منها الإرهاب.