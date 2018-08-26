الحرس التونسي يلقي القبض على 3 عناصر متطرفة



ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث الامنية التونسية على ثلاثة عناصر متطرفة بمناطق النفيضة وجمال بالساحل الشرقي التونسي وفي بن عروس بالعاصمة .

وأوضحت بيانات لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن اثنين من العناصر الموقوفة على علاقة بالإرهاب وداعش .