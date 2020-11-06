قال النائب الديمقراطي بيل باسكريل، الخميس، إن مكتب المحقق الخاص الأميركي فتح تحقيقا في مزاعم بأن استخدام حملة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض كغرفة قيادة يوم الانتخابات يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي.وأوضح باسكريل في بيان، أن مكتب المحقق الخاص رد الخميس على دعوته لفتح تحقيق، وأبلغه أن وحدة خاصة "فتحت تحقيقا في هذه المزاعم لمعرفة إن كان هناك انتهاك لقانون هاتش".