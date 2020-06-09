كورونا يمنع زعماء العالم عن الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين ،أن زعماء العالم لن يشاركوا بأنفسهم في الاجتماعات السنوية للجمعية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه قيود السفر التي من المرجح أن تستمر حتى موعد الاجتماعات، ستحول دون مشاركة زعماء الدول الـ193 الأعضاء في الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأضاف: "نريد عقد مناقشات الجمعية العامة في الموعد المقرر، لكننا لا يمكننا القيام بذلك عن طريق الحضور الفعلي، مثلما كنا نفعل خلال السنوات الـ74 الماضية.

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أوصى الشهر الماضي بأن يتم عقد الاجتماع رفيع المستوى من خلال رسائل الفيديو المسجلة سلفا.