القارة الأفريقية تتخطى حاجز الـ 180 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت القارة الأفريقية 183 ألف و 474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في القارة السمراء.

وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية ارتفع إلى 81 ألفًا و 367 شخصًا، بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و 41 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا بحسب ذات البيان في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان، مشيراً إلى أن الفيروس أنتشر حتى الان في 54 دولة أفريقية.