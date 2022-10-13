حرس الحدود التونسي يوقفُ 72 مهاجراً غير شرعي

أحبط حرسُ الحدود البحري التونسي أربعَ عمليات هجرة غير شرعية انطلاقاً من سواحل عدد من المدن التونسية في اتجاه الأراضي الأوروبية. وأضافت مصادر أمنية تونسية أنه تم إيقاف 72 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، مشيرةً إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.