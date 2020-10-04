السودان تؤكد انها لن تحيد عن طريق السلام

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان، إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، فى جوبا، يمثل يوما عظيما فى مسيرة السودان، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".