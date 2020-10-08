إصابة مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية بفيروس كورونا

أظهرت نتائج الفحص الطبي الذي خضع له مساعد قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية، الجنرال غاري توماس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان توماس من بين القادة العسكريين الذين عزلوا أنفسهم هذا الأسبوع بعد إصابة نائب قائد حرس السواحل، الأميرال تشارلز راي، بالفيروس يوم الاثنين.يذكر أن توماس التقى براي وعدد من القادة العسكريين في البنتاغون يوم الجمعة، وهو يعاني من أعراض طفيفة لمرض "كوفيد 19" وفقا لما نقلته وسائل إعلام أميركية.

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