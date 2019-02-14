اتهامات لعنصر استخبارات أميركية بتسليم معلومات سرية لإيران وروسيا

اتهمت الولايات المتحدة العنصر السابق في استخبارات سلاح الجو الأمريكي، مونيكا ويت، بتسليم معلومات سرية لإيران.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة ، أن المشتبه بها غادرت الولايات المتحدة إلى إيران، وتتهم بسبع أعمال إجرامية مرتبطة بالمشاركة في مؤامرة بهدف تسليم معلومات لسلطات أجنبية، وتسليم معلومات سرية، واختراق أجهزة الكمبيوتر، مع الإشارة إلى أنها قامت بتسليم المعلومات في فترة 2012 — 2015.

كما جاء في اللائحة أنها كانت تخطط للتوجه إلى روسيا في عام 2013 والتواصل مع "ويكيليكس" من هناك لنشر معلومات سرية.