ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نشره مساء السبت عبر "تويتر"، أن حالته الصحية لم تكن جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا لكنها تحسنت بشكل كبير.