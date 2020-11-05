وزارة يؤكد لا دليل على العبث خارجيا في الانتخابات الأميركية

قال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان لا يوجد دليل على أن أي قوة أجنبية كان بوسعها العبث بإحصاء الأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية.وأضاف مدير وكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية كريستوفر كريبس أن المسؤولين "ليس لديهم دليل على أن أي خصم أجنبي كان قادرا على منع الأميركيين من التصويت أو تغيير إحصاء فرز الأصوات".