الكونغرس يوصي بايدن بمراجعة الانسحاب من أفغانستان

قالت لجنة الكونغرس لشؤون أفغانستان إن طالبان لم تستوف شروط الانسحاب الأميركي الكامل من أفغانستان بحلول مايو، وأوصت إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة هذه الشروط.وورد في التقرير الصادر عن اللجنة: "سيكون من الصعب للغاية وربما من المستحيل تحقيق الشروط بحلول مايو 2021".وأضاف البيان: "تحقيق الهدف العام للسلام الذي يلبي المصالح الأميركية يجب أن يبدأ بتمديد الموعد النهائي لما بعد مايو".كما قال السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن "طالبان لم تلتزم من جهتها بالاتفاق"، واقترح تأجيل سحب القوات الأميركية.وكان ترامب وقبل خمسة أيام من مغادرته لمنصبه، أعلن أن الجيش الأمريكي حقق هدفه المتمثل في خفض عدد القوات إلى 2500 جندي في أفغانستان، لتسجل أدنى مستوى لها هناك منذ 2001.