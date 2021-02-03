مطالبات لبايدن بإلغاء قرار تخفيف العقوبات على شخصية إسرائيلية

طالبت حوالي 30 جماعة محلية ودولية حقوقية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الإدارة الأمريكية الجديدة، بإلغاء قرار بتخفيف العقوبات على قطب التعدين الإسرائيلي، دان غيرتلر.

ودعت منظمات عديدة، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام"، في خطاب واحد، وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى إلغاء قرار تخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن "هذا القرار قوض جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد، ويمثل سابقة خطيرة تقلل من فعالية برنامج ماغنيتسكي العالمي للعقوبات".

وقالت الجمعيات في الخطاب: "نحث إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، على التحقيق الفوري في رخصة اللحظات الأخيرة تلك، وإلغاء القرار المتعلق بها وفقا للمعلومات ذات الصلة".

وأضاف الخطاب: "يتعين على واشنطن ضمان عدم الوصول إلى عائدات الفساد المزعوم، أو رفع الحجب عنها أثناء الانتقال (من إدارة لأخرى) أو لدوافع سياسية".

كما طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، كوري بوكر، وبن كاردين، وديك ديربن، من وزيرة الخزانة، أمس الثلاثاء، إلغاء الرخصة الممنوحة لغيرتلر.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دان غيرتلر، في ديسمبر 2017 ويونيو 2018، متهمة إياه باستغلال صداقته لجوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتأمين صفقات تعدين تنطوي على محاباة، وقيمتها أكثر من مليار دولار.

في حين أن الوزارة أصدرت رخصة، كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خففت العقوبات المفروضة على غيرتلر خلسة، في الأسبوع الأخير لها بالسلطة