تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28082022
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تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.08.2022/

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العرب اليوم - تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.08.2022/

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28082022 تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28082022



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