تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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الدفاع الروسية: تدمير ورشات لتصليح مروحيات أوكرانية في زابوروجيه ومقتل 250 عسكريا في دونيتسك

صحيفة: أزمة الطاقة تدفع المدارس البريطانية لتوزيع سترات للشتاء لطلابها

جونسون: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم

القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 53 مرة خلال اليوم الماضي

الدفاع التركية: ست سفن تحمل منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية

مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطات زابوروجيه تضع خطة إجلاء تحسبا للطوارئ في المحطة الكهروذرية

عضو بالكونغرس الأمريكي: لا يجوز أن نقدم لأوكرانيا حتى دولارا واحدا

السماح لـ7 سفن بمغادرة موانئ أوكرانيا في إطار الصفقة الغذائية