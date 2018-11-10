سويفت تعتزم فصل بعض بنوك إيران عن نظام التراسل

قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي، ومقرها بلجيكا، إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت سويفت إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها "لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي".

ولم تتطرق سويفت في ذلك الوقت إلى ذكر العقوبات الأميركية باعتبارها سبب قرارها، وهو ما يعكس على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبات تنظيمية متضاربة.

وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس إنه في مطلع الأسبوع المقبل "سنفصل عددا من البنوك الإيرانية"، مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر على كافة البنوك.