حثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعضاء البرلمان بكافة انتماءاتهم الحزبية، نسيان الخلافات السياسية ومناقشة خيارات العمل المتاحة فيما يتعلق بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في خطاب مقتضب للشعب:"الآن حان الوقت للتوحد، ووضع المصالح الوطنية في المركز[ فوق كل المصالح] وتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016 المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ونجت رئيسة الوزراء البريطانية من اقتراع لسحب الثقة من حكومتها بعد رفض 325 نائبا لمذكرة سحب الثقة التي قدمتها المعارضة، بعد يوم واحد من رفض البرلمان لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وحصلت ماي على أغلبية ضئيلة للغاية، حيث صوت325 نائبا ضد سحب الثقة من حكومتها مقابل 306 نواب أيدوا سحب الثقة.قالت ماي في كلمة مقتضبة بعد إعلان النتيجة: "إنها ستقدم يوم الاثنين اقتراحا جديدا لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي".ودعت ماي قادة الأحزاب لمحادثات حول "بريكست" على الفور.

نقلا عن سبوينتك