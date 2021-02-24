مقتل مراهق وإصابة اثنين خلال شجار عشرات الأشخاص في فرنسا

قتل مراهق فرنسي وأصيب اثنان آخران، يوم الثلاثاء، خلال شجار بين عشرات الأفراد في إقليم إيسون بضواحي العاصمة باريس.وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن عراكا عنيفا نشب بين عصابتين ظهر الثلاثاء، ما أدى لإصابة مراهق (14 سنة) بجروح على مستوى الرقبة، توفي على إثرها في وقت لاحق.