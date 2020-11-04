حملة بايدن تؤكد يمكننا الفوز بالبيت الأبيض دون معركتي فلوريدا وبنسلفانيا

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن إمكانية "هزيمة الرئيس دونالد ترامب والفوز بالبيت الأبيض دون ساحتي معركة فلوريدا وبنسلفانيا".وأكدت مديرة الحملة جين أومالي ديليون للصحافيين يوم الثلاثاء أن "نائب الرئيس السابق كان متقدما بفارق ثماني نقاط في يوم الانتخابات، في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة بفضل زيادة التصويت قبل انتخابات يوم الثلاثاء".