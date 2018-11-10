إصابة 25 جنديًا وفقدان 7 آخرين إثر انفجار في قاعدة عسكرية تركية

أصيب 25 جنديًا تركيًا على الأقل بجروح وفقد أثر سبعة، بعد انفجار قذيفة مدفعية بصورة "عرضية" في قاعدة للجيش التركي في محافظة هكاري جنوب شرق البلاد- وفق السلطات.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن الانفجار وقع خلال "إطلاق ذخيرة من العيار الثقيل" في قاعدة سونجو تيبه، قرب الحدود التركية مع العراق و إيران، وتم نقل 25 جنديًا إلى المستشفى، ولكن المسؤولين لم يعطوا تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

وقالت الوزارة، إن سبعة جنود ما زالوا مفقودين، وفتح تحقيق في الحادث.

وأوضحت إدارة محافظة هكاري، في بيان لها، أن قذيفة "بها عيب" انفجرت خلال إطلاق نيران المدفعية، ولم يتضح إذا كان الانفجار حصل خلال مهمة قتالية أو تدريب.