داعش يتبنى الهجوم الانتحاري في العاصمة العراقية بغداد
آخر تحديث GMT01:18:44
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

"داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري في العاصمة العراقية بغداد

العرب اليوم -

العرب اليوم - "داعش" يتبنى الهجوم الانتحاري في العاصمة العراقية بغداد

تنظيم "داعش"
بغداد - العرب اليوم

أعلن تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي هز الخميس العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.وقال التنظيم، في بيان نشره عبر وسائل إعلام تابعة له، إن أحد عناصره، المدعو أبو يوسف الأنصاري، فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثان بطريقة ذاتها على يد عنصر آخر في التنظيم يدعى محمد عارف المهاجر، بعد تجمع لأشخاص احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول.وسبق أن أكدت السلطات العراقية أن تفجيرين انتحاريين هزا سوقا شعبية مكتظة في ساحة الطيران وسط بغداد في هجوم أسفر عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، أن وراء الهجوم يقف "داعش"، مشيرا إلى أن هذه العملية تمثل رسالة واضحة "أراد التنظيم من خلالها إثبات أنه ما زال موجودا".وعلى خلفية الحادث وجه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطنين، فيما تم إجراء تغييرات في عدد من المناصب بأجهزة الأمن.

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

داعش يتبنى الهجوم الانتحاري في العاصمة العراقية بغداد داعش يتبنى الهجوم الانتحاري في العاصمة العراقية بغداد



أخبار ذات صلة

GMT 00:41 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

بايدن يسعى لتمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا
العرب اليوم - بايدن يسعى لتمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

GMT 00:21 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

بايدن يكلف الاستخبارات بدراسة قضايا "الهاكرز الروس" و"نافالني" و"التدخل" في الانتخابات
العرب اليوم - بايدن يكلف الاستخبارات بدراسة قضايا "الهاكرز الروس" و"نافالني" و"التدخل" في الانتخابات

GMT 21:11 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

رئيس الوزراء العراقي يعلن سلسلة إقالات لقادة الشرطة والاستخبارات بالداخلية وعمليات الدفاع على خلفية تفجير بغداد
العرب اليوم - رئيس الوزراء العراقي يعلن سلسلة إقالات لقادة الشرطة والاستخبارات بالداخلية وعمليات الدفاع على خلفية تفجير بغداد

GMT 20:29 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

البنك الدولي يوافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار أميركي لدعم جهود التطعيم في لبنان
العرب اليوم - البنك الدولي يوافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار أميركي لدعم جهود التطعيم في لبنان

GMT 20:16 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

بايدن يعلن أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية
العرب اليوم - بايدن يعلن أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

موديلات فساتين سهرة ناعمة مستوحاة من إطلالات ديانا كرزون

بيروت - العرب اليوم

تهتم المغنية الأردنية ديانا كرزون باطلالاتها وأناقتها، بشكل خاص في المناسبات الرسمية والحفلات والمهرجانات الغنائية، وتولي ديانا اهتماماً خاصاً بخياراتها الجذابة لمختلف تصاميم وموديلات فساتين سهرة ناعمة بألوان منوعة وأنيقة، وبقصّات غنية وراقية، وحتماً ستجدين فيها ما يناسب ذوقك وشكل قوامك، لتستوحي من ديانا كرزون أناقتك بتصاميم فساتين السهرة.واخترنا اليوم مجموعة جذابة من موديلات فساتين سهرة تألقت فيها ديانا كرزون، لتستوحي منها الأقرب للستايل الخاص بك، منها بألوان سادة وجذابة وبقصات بسيطة، كاطلالتها بفستان السهرة البنفسجي من المخمل بالقصة المنسدلة بأناقة، واطلالتها الراقية بفستان سهرة بقصة متقنة باللون الأخضر مع لمسات من الأحجار البراقة والتي زيّنت منطقة الخصر بأسلوب فني، كما اختارت ديانا أكثر من اطلالة بأسلوب أنثو...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:53 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

أجمل الطرق لتنسيق موضة القميص الكلاسيكية بأساليب ملفتة 2021
العرب اليوم - أجمل الطرق لتنسيق موضة القميص الكلاسيكية بأساليب ملفتة 2021

GMT 00:49 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية
العرب اليوم - كهوف جبل "شدا" تتحول لمساكن تجذب السياح جنوب السعودية

GMT 03:52 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

خبراء الديكور يؤكدون أن أنواع صبغ الجدران الجديدة "سهلة التطبيق"
العرب اليوم - خبراء الديكور يؤكدون أن أنواع صبغ الجدران الجديدة "سهلة التطبيق"

GMT 01:05 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن

GMT 00:20 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

"هرولة" جو بايدن تفتح صفحة جديدة مع الإعلام
العرب اليوم - "هرولة" جو بايدن تفتح صفحة جديدة مع الإعلام

GMT 06:12 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن من مجموعات ريزورت 2021
العرب اليوم - فساتين ناعمة تخفي عيوب البطن من مجموعات ريزورت 2021

GMT 05:53 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

"عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء
العرب اليوم - "عيون المياه" في الفجيرة وجهة سياحية مثالية للعلاج والاسترخاء

GMT 06:18 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مجموعة من أفضل أشكال وتصميمات الأرضيات لعام 2021
العرب اليوم - مجموعة من أفضل أشكال وتصميمات الأرضيات لعام 2021

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:08 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

دبي تطلق "تاكسي لندن" في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل
العرب اليوم - دبي تطلق "تاكسي لندن" في شوارعها تجريبيا الشهر المقبل

GMT 07:35 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

مواصفات السيارة الصينية SUV شانجان CS 35 موديل 2021
العرب اليوم - مواصفات السيارة الصينية SUV شانجان CS 35 موديل 2021

GMT 08:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

إطلاق التشغيل التجريبي لـ "تاكسي لندن" فبراير المقبل في دبي
العرب اليوم - إطلاق التشغيل التجريبي لـ "تاكسي لندن" فبراير المقبل في دبي

GMT 03:11 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

القطاع المصرفي السعودي يدخل2021 بكفاءة "السلامة"
العرب اليوم - القطاع المصرفي السعودي يدخل2021 بكفاءة "السلامة"

GMT 19:49 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

تعيين أول مدرب مسلم في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية
العرب اليوم - تعيين أول مدرب مسلم في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية

GMT 02:31 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

اكتشف الأحساء من خلال وجهات متنوعة رائعة
العرب اليوم - اكتشف الأحساء من خلال وجهات متنوعة رائعة

GMT 00:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي
العرب اليوم - الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي

GMT 08:18 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل
العرب اليوم - النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل

GMT 08:13 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس
العرب اليوم - بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس

GMT 16:32 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن
العرب اليوم - جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن

GMT 12:34 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

ميزة مهمة تستهدف مستخدمي نسخة الويب ونسخة سطح المكتب
العرب اليوم - ميزة مهمة تستهدف مستخدمي نسخة الويب ونسخة سطح المكتب

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 12:26 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

سجلت منصة واتساب رقمًا قياسيًا في ليلة رأس السنة الجديدة
العرب اليوم - سجلت منصة واتساب رقمًا قياسيًا في ليلة رأس السنة الجديدة

GMT 03:08 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

الجمعية الفلكية في جدة تكشف أن الأرض تصل إلى نقطة الحضيض
العرب اليوم - الجمعية الفلكية في جدة تكشف أن الأرض تصل إلى نقطة الحضيض

GMT 12:32 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز"
العرب اليوم - شركة مايكروسوفت تخطط لتجديد شكل نظام التشغيل "ويندوز"

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 12:25 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية الجديد OnePlus 9 Pro
العرب اليوم - تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية الجديد OnePlus 9 Pro

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab