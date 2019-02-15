باكستان تنفي صلتها بالهجوم المتطرف الذي وقع بإقليم جامو وكشمير في الهند

نفت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة صلة إسلام آباد بالتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم جامو وكشمير في الهند.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في بيان على موقعها الإلكتروني "نرفض بشدة أي تلميح من قبل عناصر في الحكومة والدوائر الإعلامية الهندية يسعى إلى ربط الهجوم بدولة باكستان دون تحقيقات".

وصدم مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية اليوم فقتل 44 منهم في أسوأ هجوم منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، فيما أثار التوتر مع باكستان.